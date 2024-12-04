Аргентинец 21 день провел в тюрьме, потому что полиция приняла его тальк за кокаин

В Аргентине мужчина провел в тюрьме 21 день после того, как полицейские приняли перевозимый им тальк за наркотики, пишет Oddity Central.

Максимилиано Акоста был задержан и заключен в тюрьму по подозрению в наркоторговле, когда полиция приняла 18 контейнеров с тальком, которые он перевозил, за кокаин. Несмотря на объяснения мужчины, первые тесты подтвердили наличие наркотиков, и аргентинец был помещен за решетку без уведомления семьи.

Новость оказалась настолько громкой, что министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сама занималась ее освещением в социальных сетях, заявив, что мужчина пытался обойти контроль, перевозя более 2 кг кокаина.

После протестов со стороны семьи Акосты, белый порошок был отправлен на повторное тестирование. Через 21 день выяснилось, что это был обычный тальк. Вместо извинений полицейские высадили Максимилиано на проселочную дорогу, где он пытался ловить попутки.

После этого министр отметила, что подобные ошибки случаются, ведь тальк иногда путают с кокаином. Мать Акосты рассказала о трудной ситуации сына и пояснила, что он приобрел тальк для перепродажи в столице.

Ранее в США арестовали женщину, приняв остатки еды на ее ложке за наркотики.