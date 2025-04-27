В Тамбовской области подросток получил черепно-мозговую травму на детской площадке

В поселке Первомайском Тамбовской области подросток получил черепно-мозговую травму на детской площадке. Об этом пишет местная газета «Вестник».

По ее данным, 24 апреля 10-летний подросток вместе с друзьями играл в парке на улице Школьной. Там находилось демонтированное оборудование старой детской площадки, один из ее элементов упал на несовершеннолетнего. Он был доставлен в местную больницу, а правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

На этой неделе в Подмосковье ребенку проткнули лицо палкой на детской площадке. Инцидент произошел в городе Пушкино. По словам матери пострадавшего, девятилетний школьник сначала издевался над ее сыном из-за веса, а затем сломал палку и воткнул ее в лицо мальчику. Мать предполагаемого обидчика, по утверждению семьи пострадавшего, вместо того чтобы разобраться в ситуации, начала вести себя агрессивно. Женщина скандалила и угрожала проблемами, ссылаясь на имеющиеся связи.

Ранее школьница, нуждающаяся в медпомощи, пропала с детской площадки в Екатеринбурге.