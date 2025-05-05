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Российская пенсионерка из-за микроволновки чуть не сгорела вместе с квартирой

В Набережных Челнах пенсионерка чуть не сгорела из-за микроволновки
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МЧС России

В Набережных Челнах пожилая местная жительница чуть не сгорела вместе с квартирой из-за микроволновки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме по улице Хусаина Ямашева. Возгорание началось на кухне трехкомнатной квартиры на третьем этаже, где загорелись мебель и бытовые вещи.

Пожарные эвакуировали 68-летнюю женщину с помощью спасательного оборудования. Пострадавшая с отравлением продуктами горения в тяжелом состоянии доставлена в городскую больницу №2. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в микроволновой печи.

До этого в Новосибирской области второклассница спасла двух младших братьев во время пожара. До прибытия пожарных она вынесла трехлетнего малыша на руках, а затем вывела за руку еще и пятилетнего брата из горящего дома.

Ранее в Новой Москве в грузовике взорвался газовый баллон.

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