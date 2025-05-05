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В российском регионе пьяные мужчины избили ветерана СВО

В Калужской области двое пьяных мужчин жестоко избили ветерана СВО
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калужской области двое мужчин выследили ветерана спецоперации (СВО) на Украине и жестоко избили его. Подробности раскрыл Telegram-канал «Русская община ZOV».

«В день нападения Сергей пришел в гости к другу. Но мирного вечера не получилось. Двое пьяных отморозков выследили Сергея, проломили дверь и ворвались в квартиру», — говорится в публикации канала.

Злоумышленники залили друга Сергея содержимым перцового баллончика, а самого военного жестко избили. Его били по голове металлическим предметом, требуя деньги, которые государство ему платило за участие в боевых действиях.

На представленных кадрах видно, что мужчина получил серьезные травмы. На голове у него остались свежие швы после оказания помощи хирургами.

В марте сообщалось, что в Новороссийске возле одного из торговых центров произошла драка: двое мужчин напали на участника СВО. Двое человек избили мужчину с инвалидностью после спонтанного конфликта.

Ранее на бойца СВО с тяжелым ранением налетели с кулаками в автобусе в Липецке.

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