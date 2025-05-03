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Мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья с балкона в российском городе

В Находке мужчина устроил стрельбу из ружья с балкона дома
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Depositphotos

В Находке задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Мичурина, 10. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о стрельбе с балкона многоэтажки. Прибывшие на место сотрудники установили личность стрелка и задержали его, им оказался 53-летний мужчина.

По словам задержанного, он вместе с приятелями решил пострелять в воздух из охотничьего ружья, которое хранилось у него дома. Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Проверка показала, что ружье зарегистрировано законно. В результате стрельбы никто не пострадал.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства случившегося.

Ранее пьяный россиянин обстрелял жену и детей в квартире.

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