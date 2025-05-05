На котельной во Владимирской области произошел взрыв

«Подъем»: семь улиц в Коврове остались без воды после взрыва на котельной

Взрыв произошел на котельной в городе Коврове, расположенном во Владимирской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По информации журналистов, пожара на территории объекта зафиксировано не было. Тем не менее в результате взрыва был поврежден один котел из трех, поэтому в домах на нескольких улицах произошло отключение воды.

В материале приводится комментарий регионального управления МЧС РФ. Как рассказали в ведомстве, сотрудники экстренных служб выезжали на место происшествия, но из-за отсутствия возгорания их помощь не потребовалась.

«Сейчас там работает прокуратура», — говорится в заявлении.

Кроме того, о ситуации высказались в администрации Коврова. Там уточнили, что взрыв произошел на котельной ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова. В настоящее время на месте происшествия находится мэр города Сергей Сидорин, при этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

«Без горячей воды [остались] улицы Грибоедова, Моховая, Космонавтов, Зои Космодемьянской, Строителей, Еловая, Восточная», — подчеркнули власти.

Они добавили, что в самой котельной было повреждено остекление и труба. Также оказались разрушены легкосбрасываемые конструкции.

Ранее в Московской области произошел пожар на тяговой подстанции.