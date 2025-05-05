Журналист Латышев: граждане Румынии не хотят втягиваться в войну с РФ

Журналист-международник Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в первом туре выборов президента Румынии одержал победу лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион. По мнению эксперта, очевидно, что граждане страны устали от диктата Европейского союза и не хотят, чтобы их снова, как в годы Второй мировой войны, бросили на Россию.

«Румыния снова создала проблемы Брюсселю тем, что ее народ не желает становиться пушечным мясом в сведении агрессивными кругами ЕС геополитических счетов с Россией, в чем этой стране <...> отводится ключевое место», — сказал Латышев.

С другой стороны, и сейчас нет никаких гарантий того, что народу Румынии удастся избежать «участи новой Украины», считает журналист.

По итогам подсчета 100% голосов, в первом туре президентских выборов в Румынии Симион лидирует с результатом в 40,96%.

На втором месте, по данным ЦИК, оказался мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% голосов. Замкнул тройку лидеров представитель нынешней правящей коалиции Крина Антонеску — 20,07%.

Ранее в Румынии заявили о попытках фальсификации на выборах президента.