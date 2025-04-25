Невеста в Индии отменила свадьбу из-за поступка друзей жениха

Невеста в Индии отменила свадьбу из-за друзей жениха, оскорбивших ее родственницу, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, праздничная атмосфера на свадьбе в Харидваре сменилась хаосом после конфликта между семьями молодоженов. Невеста, возмущенная поведением гостей со стороны жениха, якобы оскорбивших ее родственницу, объявила об отмене церемонии бракосочетания и развернула свадебный кортеж.

Кроме того, между представителями семьи жениха и невесты возникла словесная перепалка, которая затем переросла в массовую драку. Как рассказали очевидцы, мужчины кидали друг в друга камни.

Несмотря на публичную огласку инцидента, полиция Харидвара сообщила, что ни одна из сторон не подала официального заявления. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются, добавили офицеры.

Ранее в Индии мужчина ушел от жены к невестке против воли обеих женщин.