Два самолета Ил-76 тушат пожары в Забайкалье

Авиация МЧС России продолжает борьбу с лесными пожарами в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Два самолета Ил-76 тушат пожары в окрестностях села Укурик. За двое суток авиация поднималась в воздух 10 раз и сбросила 420 тонн воды», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящий момент в Забайкалье огнем охвачено более 314,3 тыс. гектаров.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее в Забайкалье произошел крупный пожар у станции Зудыра.