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В Москве модернизировали 85% поликлиник

Собянин: в 290 поликлиниках Москвы завершена реконструкция
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве завершена модернизация 290 из 340 поликлиник, что составляет 85% амбулаторного фонда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Программа, начатая в 2020 году, предусматривает реконструкцию и строительство новых зданий, чтобы обеспечить комфортные условия и качественную медицинскую помощь.

«У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация. Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне», — отметил Собянин.

Новый стандарт включает передовое оборудование, полную укомплектованность врачами, продуманную логистику и эстетичный дизайн зданий и территорий. К концу 2025 года обновление завершится полностью.

Параллельно модернизированы 68 корпусов больниц, до 2030 года их число вырастет до 150. С 2020 года построено 59 объектов здравоохранения площадью 0,8 млн кв. м, до 2029 года добавится еще 53 здания площадью около 1 млн кв. м.

В столичном здравоохранении активно применяют искусственный интеллект. Нейросети помогают выявлять патологии по 40 клиническим направлениям, включая онкологию и инсульт, обработав свыше 14 млн лучевых исследований. Система поддержки врачебных решений ускоряет постановку диагнозов и назначение обследований, поставив более 14,4 млн предварительных и 3 млн заключительных диагнозов. Окончательное решение остается за врачом.

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