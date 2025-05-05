На Алтае мошенники стали звонить бизнесменам и просить помощи на СВО

На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО

Правительство Алтайского края предупреждает о мошеннических звонках от имени начальника правового департамента Олега Бубнова. Об этом предупредили в пресс-службе краевого правительства.

Там отметили, что злоумышленники, используя поддельный аккаунт WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская — прим. ред.) и фотографию чиновника, требуют от предпринимателей перечисление денежных средств якобы для поддержки участников спецоперации.

В сообщении отмечается, что мошенники также могут пытаться получить персональные данные жертв.

Накануне сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками военной прокуратуры для обмана россиян, запугивая их ложными обвинениями в финансировании ВСУ. Как сообщило МВД России, аферисты убеждают жертв в необходимости срочно снять деньги со счетов и передать их курьеру для хранения в якобы «специальной банковской ячейке», чтобы предотвратить перевод средств на Украину.

Ранее в регионах РФ ОПГ помогала мошенникам связываться с россиянами и обманывать их.