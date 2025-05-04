Россиян начали обманывать от имени военной прокуратуры

Телефонные аферисты стали звонить россинам якобы от имени военной прокуратуры и запугивать их ложными обвинениями в переводе средств Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что мошенники убеждают жертв в том, что их средства могут быть переведены с банковских счетов на Украину, а предотвратить это можно исключительно сняв деньги со счета и передав курьеру для помещения на «специальную банковскую ячейку».

«Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру», — подчеркнули в МВД.

Столкнувшимся с данным видом мошенничества советуют положить трубку, не передавать ценные вещи и средства незнакомым людям и сообщить о звонке полиции.

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