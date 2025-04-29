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Дипломат рассказал о россиянах, пострадавших при ударе США в Йемене

РИА Новости: пострадавшие в Йемене россияне получили легкие ранения
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Al-Masirah TV/Reuters

Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров рассказал РИА Новости, что почти 20 россиян остаются на нефтяном танкере Seven Pearls у йеменского порта, пострадавшего от авиаударов США.

По его словам, посольство Российской Федерации в Йемене находится в прямом контакте как с владельцем судна, так и с командой судна, которое подверглось нападению в порту Рас-Иса.

Дипломат сообщил, что один из российских моряков с танкера был доставлен в больницу Саны — ему сделают операцию на глазах.

«Помимо этого, двое граждан России получили легкие ранения. По имеющимся данным, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавших стабильное», — сказал Кудров.

По его словам, 19 россиян остаются на борту судна, которое стоит на якоре рядом с йеменским портом, но на безопасном расстоянии от зоны поражения американских ракет и авиабомб. Дипломат отметил, что у российских моряков есть все необходимое, судно снабжается продовольствием.

Граждане РФ пострадали в пятницу, 25 апреля, во время американских ударов по порту Рас-Иса. Министр иностранных дел в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир рассказал, что «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти моряков и оказать им медицинскую помощь.

Ранее российские моряки показали последствия ударов США по Йемену.

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