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В России предложили ввести госоператора для контроля над электросамокатами

Автоэксперт Хайцеэр: для регулирования движения СИМ нужен госоператор
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Антон Денисов/РИА Новости

В Москве ввели новые технические требования к транспорту курьеров, доставляющих заказы. В частности, с 1 мая все их средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны оснащаться звонком, передним и задним тормозом, фарами, светоотражающими элементами и устройствами, не позволяющими разгоняться более, чем на 25 м/с. Однако пока непонятно, как будут работать эти требования, а для контроля СИМ эффективнее было бы ввести управление государственным оператором, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр Общественной Службе Новостей.

«Непонятно, как хотят, чтобы это работало. Решений правительства Москвы здесь недостаточно», — считает специалист.

Он пояснил, что если нормы свяжут с работой сотрудников ГАИ, необходимо ввести госномер на каждое средство индивидуальной мобильности. А уже для их получения обязать владельцев сертифицировать транспорт с соблюдением условий, в том числе наличия технического оснащения – поворотников, габаритов и так далее. В любом случае необходимо уточнить, как должны работать нормы, но самое важное, что ждут все участники дорожного движения – это введение номеров гособразца, которые позволят контролировать владельцев СИМ, убежден Хайцеэр.

Также он призвал для регулирования движения СИМ поручить это оператору государственного уровня.

До этого депутаты предложили убрать самокаты и электровелосипеды с тротуаров на выделенные полосы у края проезжей части. Они объясняют это ростом аварийности – так, за прошлый год, по данным МВД, ДТП с индивидуальным транспортом выросло на 43%. Подробнее о мнениях законодателей и экспертов отрасли о необходимых изменениях – в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперт объяснил, как сделать электросамокаты безопасными для пешеходов.

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