На видео попало, как робот-доставщик скрылся с места ДТП в Китае

В Китае робот-доставщик скрылся с места ДТП и попал на видео

В Китае беспилотный робот-доставщик врезался в мотороллер и протащил его по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Не все автономные новинки Китая еще так безупречны, как, например, этот робот-доставщик, который скрылся с места ДТП вместе с уликами», — отмечается в публикации.

На видео, снятом пассажиром едущего рядом автомобиля, видно, что самоходный фургон без кабины движется в правом ряду дороги. За его левое переднее колесо зацепился мотороллер, который беспилотник тащит за собой по асфальту.

До этого на видео попал автомобиль «Жигули», который врезался в отбойник и опрокинулся на крышу на МКАД. Водитель машины, возвращаясь в левый ряд, резко вывернул руль и затормозил, после чего машина опрокинулась.

Ранее в Нижегородской области водитель попал под свой автобус, выпав из кабины на ходу.