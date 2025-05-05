Врач назвала главные признаки бронхиальной астмы

Врач Мухина: хрипы и кашель могут быть признаками бронхиальной астмы

Затрудненное дыхание, удушье, хрипы, свисты в груди и приступообразный кашель могут указывать на развитие бронхиальной астмы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.

По ее словам, при данном хроническом заболевании у пациентов воспаляется слизистая дыхательных путей. Болезнь также характеризуется обратимой гиперактивностью бронхов, добавила врач.

«Бронхиальная астма очень гетерогенное, разнообразное по себе заболевание, то есть нет единого портрета пациента с бронхиальной астмой. У нас есть генетическая предрасположенность», — заключила Мухина.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого говорила, что сезонная аллергия (поллиноз) проявляется в виде заложенности носа, покраснения и зуда глаз, кашля и даже бронхоспазмов. Если не принимать меры, поллиноз может привести к осложнениям — например, к развитию бронхиальной астмы или синусита, предупредила она.

Ранее ученые нашли гены, ответственные за развитие астмы.