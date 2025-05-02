Технику Великой Отечественной войны покажут в постановке о Победе

В кинопарк «Москино» на натурную площадку «Рубежи обороны» доставили раритетную военную технику, которую можно будет увидеть в постановке «Победа! Знамя над Рейхстагом!», сообщает пресс-служба правительства Москвы. Это подлинные танки и артиллерийские установки, а также макеты боевых самолетов.

«Кинотеатральная историческая реконструкция «Победа! Знамя над Рейхстагом» задействует около 30 единиц раритетной военной техники, среди которой самолеты, танки и артиллерийские установки. Кроме этого, постановка создается с использованием пиротехнических приемов, каскадерских трюков и компьютерной графики», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Постановка позволит зрителям своими глазами увидеть обстановку последних дней войны и оказаться в Берлине 1945 года во время торжественного водружения Знамени Победы на куполе Рейхстага. Архитекторы и художники спроектировали здание германского парламента до штурма по архивным фотографиям и кадрам хроники. На Королевской площади перед зданием воссоздали рытвины и воронки от взрывов. Именно на этой площади началось историческое взятие Рейхстага 30 апреля 1945 года.

Кроме того, для выставки были созданы точные копии четырех самолетов, которые использовались во время Великой Отечественной войны: Як-3, МиГ-3, И-16 и По-2. В самой постановке участвуют раритетные танки, предоставленные военно-технической базой «Мосфильма». Музей техники Вадима Задорожного также предоставил самоходные артиллерийские установки СУ-154, СУ-100, колесную технику в виде легендарных полуторок ЗИС-5 и ГАЗ-67. Подлинную военную технику привезли из разных уголков страны.

Главные роли в постановке исполняют Сергей Маховиков, Иван Замотаев, Виктор Добронравов, Влад Маленко, Александр Андриенко и другие актеры.

Иммерсивную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» можно посмотреть в кинопарке «Москино» с 1 по 11 мая.