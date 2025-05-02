Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Технику Великой Отечественной войны покажут в постановке о Победе

В Москву для реконструкции событий 1945 года привезли раритетную технику
close
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В кинопарк «Москино» на натурную площадку «Рубежи обороны» доставили раритетную военную технику, которую можно будет увидеть в постановке «Победа! Знамя над Рейхстагом!», сообщает пресс-служба правительства Москвы. Это подлинные танки и артиллерийские установки, а также макеты боевых самолетов.

«Кинотеатральная историческая реконструкция «Победа! Знамя над Рейхстагом» задействует около 30 единиц раритетной военной техники, среди которой самолеты, танки и артиллерийские установки. Кроме этого, постановка создается с использованием пиротехнических приемов, каскадерских трюков и компьютерной графики», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Постановка позволит зрителям своими глазами увидеть обстановку последних дней войны и оказаться в Берлине 1945 года во время торжественного водружения Знамени Победы на куполе Рейхстага. Архитекторы и художники спроектировали здание германского парламента до штурма по архивным фотографиям и кадрам хроники. На Королевской площади перед зданием воссоздали рытвины и воронки от взрывов. Именно на этой площади началось историческое взятие Рейхстага 30 апреля 1945 года.

Кроме того, для выставки были созданы точные копии четырех самолетов, которые использовались во время Великой Отечественной войны: Як-3, МиГ-3, И-16 и По-2. В самой постановке участвуют раритетные танки, предоставленные военно-технической базой «Мосфильма». Музей техники Вадима Задорожного также предоставил самоходные артиллерийские установки СУ-154, СУ-100, колесную технику в виде легендарных полуторок ЗИС-5 и ГАЗ-67. Подлинную военную технику привезли из разных уголков страны.

Главные роли в постановке исполняют Сергей Маховиков, Иван Замотаев, Виктор Добронравов, Влад Маленко, Александр Андриенко и другие актеры.

Иммерсивную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» можно посмотреть в кинопарке «Москино» с 1 по 11 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами