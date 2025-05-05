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В десяти странах глобального Юга пройдут показы легендарного фильма «Летят журавли»

RT провел в Джакарте показ фильма «Летят журавли» с индонезийскими субтитрами
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Мосфильм

В Джакарте прошел показ легендарного советского фильма «Летят журавли», который устроил телеканал RT в рамках проекта «Общая победа». Местные жители смогли посмотреть картину с субтитрами на индонезийском языке, которые подготовили журналисты местного представительства канала. Также картину вскоре увидят в Индии, Китае, ЮАР и других странах, уточняет RT.

Показ фильма режиссера Михаила Калатозова собрал представителей местных молодежных организаций, журналистов и инфлюенсеров. Также в мероприятии принял участие российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны, проект «Общая победа» направлен на празднование этой даты вместе с жителями стран глобального Юга, не принимавшими прямого участия в боевых действиях против нацистской Германии. Всего мероприятия запланированы в десяти странах, включая Индию, Китай, ЮАР и другие – в них проведут сеансы фильма «Летят журавли» с последующим обсуждением. Помимо этого, на улицах Шанхая, Нанкина и Дели появятся баннеры с изображениями ветеранов из этих стран, которые вместе с советскими солдатами боролись за Победу.

Так, следующий показ фильма «Летят журавли» пройдет 6 мая в Додоме, столице Танзании.

До этого в МИД КНР заявили, что Россия и Китай намерены совместно хранить историю, беречь память павших героев и продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны. Прозвучало заявление перед визитом в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 7–10 мая.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ развернулась к глобальному Югу и Востоку в 2000-х годах.

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