«Была активисткой»: стали известны подробности о погибшей при взрыве в Москве женщине

Москвичка, знакомая с женщиной, погибшей при пожаре в доме на юго-западе столицы, рассказала о погибшей в беседе с порталом «Страсти».

Собеседница издания сообщила, что женщину звали Наталья. По ее словам, они общались довольно близко. Их дети посещали одну группу в детском саду, а они занимались в учреждении организаторской деятельностью.

«Семья положительная. Наташа всегда была активисткой. Никогда не оставалась равнодушной к проблемам детей, детского сада», — подчеркнула москвичка.

Женщина рассказала, что в квартире в момент трагедии находилась не только Наталья, но также ее дети и мать. Ее муж в конце апреля после отпуска дома отправился в зону СВО. Как утверждает собеседница СМИ, в пожаре погибли хозяйка квартиры, ее мать и старший сын. Спастись удалось двум детям: младшему сыну и 12-летней дочери.

Инцидент произошел вечером 4 мая в доме по улице Генерала Тюленева. Случился взрыв, после которого начался пожар, охвативший две квартиры на восьмом и девятом этажах, между которыми обрушились перекрытия. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

Ранее вологжане заявили о взрывах в домах из-за самогонщиков.