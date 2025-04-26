В Казани мужчина гонялся за детьми на детской площадке и звал их погулять

В Казани неизвестный мужчина предлагал детям деньги за прогулку с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Жительница Казани сообщила в полицию о подозрительном мужчине, который приставал к детям во дворе многоэтажки по улице Габишева. Мать оставила двух 11-летних девочек и четырехлетнего сына у подъезда, чтобы взять из дома куртки.

Пока женщина отсутствовала, к детям подошел незнакомец и завел с ними разговор. Когда несовершеннолетние попытались убежать, мужчина погнался за ними и предложил им прогуляться за деньги. По словам соседей, злоумышленник также преследовал других несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что старшеклассники задержали мужчину, который приставал к прохожим около школы в Перми. ЧП произошло на территории многопрофильной школы «Флагман». Во время занятий учащиеся обратили внимание на мужчину в окне, неизвестный пристал к женщине с ребенком и пытался его отобрать. Пока охрана бездействовала, школьники решили вмешаться. Подростки выбежали на улицу, скрутили агрессивного прохожего и вызвали полицию.

Ранее в Петербурге неизвестный приставал к девочкам на детской площадке.