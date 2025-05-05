В Сургуте мужчина помог мальчику выбраться из непролазной грязи, это попало на видео

Прохожий помог школьнику выбраться из голубкой ямы с грязью в Сургуте

В Сургуте мальчик застрял по колено в грязи и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает SiTV.

По данным телеканала, все произошло у дома №9 на Университетской улице. Школьник провалился в грязь обеими ногами и безуспешно пытался выбраться около 15 минут. Друзья мальчика принесли на место доски, но помочь ему не смогли.

В итоге в ситуацию вмешался прохожий. Мужчине пришлось своими руками вытаскивать ногу мальчика, а затем доставать из грязи его обувь.

«Дядька сам весь уляпался, но спас. А пацану простуда гарантирована», — уверена свидетельница.

Местные говорят, что болото появляется на этом месте каждую весну, но власти не спешат его убрать.

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