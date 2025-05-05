Хинштейн поручил проверить расходы минприроды Курской области

Хинштейн поручил проверить, куда пошли деньги, выделенные на озеленение Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал проверки целевого использования 20 миллионов рублей, выделенных региональному министерству природных ресурсов на озеленение. Об этом сообщает РИА Новости.

На еженедельном заседании правительства Курской области Хинштейн заявил о полученных от жителей фотографиях парка «Патриот», где отсутствуют декоративные растения, ранее украшавшие парк.

Он подверг сомнению эффективность расходования средств, поставив задачу провести расследование и оценить действия ответственных должностных лиц, а также проверить поданные жалобы.

«По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались», — сказал глава региона.

До этого Хинштейн осудил решение чиновника, отправившего подчиненных на уборку мемориала в парке «Патриот» в выходной день.

Ранее в Курской области задержали заместителя руководителя фонда капремонта Ольгу Минакову.