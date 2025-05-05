Россиянам посоветовали не ездить в Узбекистан в середине лета

В АТОР предостерегли россиян от поездок в Узбекистан в июле из-за жары

Россиян предостерегли от поездок в Узбекистан в июле из-за жары. Такую причину глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в середине лета в Узбекистане может быть некомфортно туристам из-за климатических особенностей. Однако глава АТОР подчеркнула, что страна представляет большой интерес для отдыхающих из России.

«Это всегда интересная история, что Самарканд, что Хива, Бухара. Ташкент — для сити-тура, а Самарканд, Хива и Бухара — все три города совершенно разные, у каждого города своя история», — сказала Ломидзе.

Глава АТОР посоветовала выбирать для путешествия в Узбекистан другое время года: весну или осень, когда там будет прохладнее.

До этого в Ассоциации рассказали, что продажи туров в Крым на майские праздники превысили прошлогодние на треть. В АТОР добавили, что повышенный спрос на отдых в Крыму в майские праздники предсказуем. Люди добираются на полуостров как самолетом, так и на автомобилях. Более половины приезжих — это жители соседних регионов — Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей и Ставрополья.

Ранее сообщалось, что россияне на майских праздниках планируют оздоровляться.