В Бурятии турист сорвался со скалы

В Тункинском районе Бурятии спасатели выдвинулись на помощь путешественнику, который упал со скалы. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в Тункинском районе республики, группа туристов совершала восхождение на пик Хулугайша. В какой-то момент один из путешественников сорвался со скалы. Группа была зарегистрирована и обратилась в экстренные службы.

На место происшествия выдвинулись спасатели из села Кырен. Известно, что пострадавший находится в сознании.

До этого сообщалось, что турист сорвался со скалы на мысе Фиолент, мужчине потребовалась помощь спасателей, пострадавший получил рассечение головы и перелом ноги. Инцидент произошел на диком пляже в районе скал Орест и Пилад, путешественник из Тверской области спускался со скалы и оступился. Мужчина пролетел несколько метров, самостоятельно продолжить путь он не смог. Пострадавшего доставили на катере в безопасное место и передали медикам.

Ранее в российском регионе снегоход с людьми сорвался с горы в ущелье.