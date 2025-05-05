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Россиянин разбил автомат с игрушками, раздал их детям и поплатился

Житель Перми попал под уголовное преследование, разбив автомат с игрушками
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Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Перми 29-летний местный житель разгромил автомат с мягкими игрушками и раздал игрушки детям, после чего стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Инцидент произошел в марте 2024 года в одном из супермаркетов в краевой столице, где был установлен автомат, заполненный мягкими игрушками.

«После нескольких неудачных попыток выиграть, молодой человек разбил стекло аппарата и похитил 17 мягких игрушек стоимостью более 3 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Часть игрушек мужчина выронил по дороге, часть раздал детям, а остальные оставил на лавочке рядом с домом, где проживает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушителя задержали и привлекли к уголовной ответственности по статье «Кража» УК РФ. Он сознался в содеянном, полностью возместил ущерб, а также оплатил штраф.

Ранее россиянин ради забавы украл из автомата 24 игрушки и стал фигурантом уголовного дела.

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