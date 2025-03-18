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Осужденную за фейки о ВС РФ врача Буянову требуют уволить из поликлиники

Осужденная за фейки о ВС РФ врач Буянова может лишиться работы в поликлинике
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Детская городская поликлиника №140, в которой работала осужденная за фейки о Вооруженных силах России педиатр Надежда Буянова, обратилась в Тушинский суд Москвы с требованием уволить ее. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

По его словам, представители медицинского учреждения вновь обратились в суд с требованием пересмотреть дело об увольнении Буяновой по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Какие именно обстоятельства стали основанием для этого, пока неизвестно. Рассмотрение дела уже назначено», — заявил Черджиев.

В июле 2024 года суд восстановил на работе педиатра Надежду Буянову и присудил ей 927 тыс. рублей – столько она потеряла из-за вынужденного прогула. Помимо этого, женщине выплатили 15 тыс. рублей за причиненный моральный ущерб.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение 67-летнего педиатра после публикации Mash. На видео вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова при ее семилетнем сыне якобы назвала ее мужа «законной целью для Украины» и добавила, что «Россия виновата сама». Буянова эти обвинения отрицает.

Ранее российские врачи потребовали освободить из СИЗО Надежду Буянову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии.

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