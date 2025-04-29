Московскую школьницу изнасиловали после того как она попробовала странную колу

В Москве подростка изнасиловали после употребления колы в гостях

В Москве молодой человек признался в изнасиловании девятиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, пострадавшая гуляла с подругой. В какой-то момент знакомая попросила их отвезти подарок ее знакомому, и девушки согласились.

Прибыв на место, они поняли, что в квартире молодого человека были еще несколько юношей. Компания предложила школьницам выпить колы. Попробовав напиток, одна из девушек почувствовала недомогание.

Когда все, кроме девушки, ушли курить на лестничную клетку, один из молодых людей воспользовался ситуацией и надругался над гостьей.

Спустя некоторое время о ситуации узнал социальный педагог, затем на произошедшее обратили внимание в МВД.

«Полиция смогла оперативно вычислить и задержать подозреваемого, который признался в содеянном», – сообщается в публикации.

Предполагается, что школьнице в напиток что-то подмешали.

Ранее в Москве арестовали трех фигурантов дела об изнасиловании девушки-инвалида в ТЦ.