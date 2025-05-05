Россиянам рассказали, как охладить воздух в доме без кондиционера

Канадский (или провансальский) колодец поможет охладить воздух в доме без кондиционера. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Он представляет собой систему подземных труб, через которые воздух будет проходить до попадания в дом. На глубине земля имеет более стабильную и прохладную температуру, поэтому воздух успеет остыть, пока будет идти по трубам.

«Работает это на принципе естественной конвекции: прохладный воздух входит в дом, вытесняя горячий. Тем самым обновляется застоявшийся воздух и снижается температура — и все это без необходимости открывать окна», — уточнили в сообщении.

Директор по продукту Vitek Александр Галкин до этого рассказал «Газете.Ru», может ли загрязненный кондиционер стать причиной серьезных заболеваний, включая легионеллез — тяжелую инфекцию, поражающую дыхательные пути. По словам специалиста, бытовые кондиционеры не представляют риска заражения легионеллой, поскольку в них отсутствуют водяные системы охлаждения, в которых могла бы развиться эта бактерия.

Однако в централизованных установках, особенно в офисах и торговых центрах, где воздух охлаждается с помощью воды, случаи заражения действительно возможны — в группе риска пожилые люди.

Ранее родителям дали советы, как выбрать кондиционер в детскую, чтобы не навредить ребенку.