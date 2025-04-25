Россиян предупредили, что можно подхватить из-за загрязненного кондиционера

С приходом весны и первыми жаркими днями россияне начинают включать кондиционеры после долгого перерыва. Но многих беспокоит вопрос: может ли загрязненный прибор стать причиной серьезных заболеваний, включая легионеллез — тяжелую инфекцию, поражающую дыхательные пути? Александр Галкин, директор по продукту Vitek, рассказал «Газете.Ru», чем могут быть опасны кондиционеры.

По словам специалиста, бытовые кондиционеры не представляют риска заражения легионеллой, поскольку в них отсутствуют водяные системы охлаждения, в которых могла бы развиться эта бактерия. Однако в централизованных установках, особенно в офисах и торговых центрах, где воздух охлаждается с помощью воды, случаи заражения действительно возможны — в группе риска пожилые люди. В таких системах обязательно нужно проводить регулярную дезинфекцию.

Тем не менее грязный бытовой кондиционер может стать рассадником других опасных микроорганизмов, в том числе плесени, грибков и болезнетворных бактерий. Все дело в том, что прибор ежедневно прогоняет через себя огромный объем воздуха, в котором содержатся пыль, шерсть, пух и прочие загрязнения. Без регулярной чистки все это накапливается на фильтрах, а повышенная влажность внутри устройства создает благоприятную среду для размножения бактерий.

«Запускать кондиционер после долгого перерыва без предварительной очистки — опасно для здоровья. Пыль и микрочастицы, скопившиеся в системе, могут попасть в помещение и вызвать обострение аллергий, раздражение слизистых и ухудшение самочувствия. Загрязненный внешний блок перегревается, что создает дополнительную нагрузку и может привести к поломке», — объяснил эксперт.

По словам Галкина, внутренний блок сплит-системы следует очищать не реже одного раза в 1,5–2 месяца — можно использовать пылесос или влажную тряпку. Наружный блок лучше обслуживать весной, особенно если он подвержен попаданию уличной грязи и пуха. Оптимальный вариант — обратиться к профессионалам.

Для повышения безопасности рекомендуется обращать внимание на системы глубокой очистки воздуха. В современных моделях отечественного производства все чаще применяются фотокаталитические фильтры с ультрафиолетовым излучением. Они нейтрализуют вредные частицы, разрушая их до воды и углекислого газа — полностью безопасных для человека.

Заподозрить, что техника нуждается в срочной чистке, можно по неприятному запаху при включении, ухудшению охлаждения, усиленному шуму и вибрации, а также по появлению конденсата — все эти признаки свидетельствуют о загрязнении внутренних узлов и возможной неисправности. В современных моделях кондиционеров может быть предусмотрен датчик, напоминающий о необходимости замены или очистки фильтров.

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