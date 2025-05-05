Садоводы рассказали, как избавиться от тли на дачном участке

Апельсиновая корка поможет избавиться от тли на дачном участке, потому что запах цитрусовых может отпугнуть вредителей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они рекомендуют подсушить цедру и измельчить в порошок, после чего — посыпать землю вокруг пораженных растений. Кроме того, можно приготовить раствор из кожуры и воды, добавили эксперты.

«Для этого кожуру нарезают, заливают водой и оставляют на сутки. Полученный настой фильтруют и используют для полива. Он насыщает почву микроэлементами и стимулирует рост растений», — уточнили в сообщении.

Агроном, биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что в борьбе с тлей, которая из-за раннего потепления уже пробудилась, эффективны любые инсектициды. По его словам, если речь о небольших растениях, можно обойтись и без химикатов.

Наиболее простой способ для небольших растений — обмакнуть верхушки побегов, пораженных тлей, в мыльный раствор, приготовленный из двух-трех столовых ложек мыла на литр воды. Он напомнил, что тля не только высасывает сок из растений, но и переносит вирусные инфекции, которые могут погубить урожай, а также способствует появлению сажистого грибка.

Ранее эксперты рассказали дачникам, как защитить растения от вредителей без химии.