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Садоводы рассказали, как избавиться от тли на дачном участке

Pravda.Ru: цедра апельсина избавит от тли на дачном участке
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africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Апельсиновая корка поможет избавиться от тли на дачном участке, потому что запах цитрусовых может отпугнуть вредителей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они рекомендуют подсушить цедру и измельчить в порошок, после чего — посыпать землю вокруг пораженных растений. Кроме того, можно приготовить раствор из кожуры и воды, добавили эксперты.

«Для этого кожуру нарезают, заливают водой и оставляют на сутки. Полученный настой фильтруют и используют для полива. Он насыщает почву микроэлементами и стимулирует рост растений», — уточнили в сообщении.

Агроном, биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что в борьбе с тлей, которая из-за раннего потепления уже пробудилась, эффективны любые инсектициды. По его словам, если речь о небольших растениях, можно обойтись и без химикатов.

Наиболее простой способ для небольших растений — обмакнуть верхушки побегов, пораженных тлей, в мыльный раствор, приготовленный из двух-трех столовых ложек мыла на литр воды. Он напомнил, что тля не только высасывает сок из растений, но и переносит вирусные инфекции, которые могут погубить урожай, а также способствует появлению сажистого грибка.

Ранее эксперты рассказали дачникам, как защитить растения от вредителей без химии.

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