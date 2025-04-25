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Дачникам дали советы по избавлению от тли

Агроном Воробьев: в борьбе с тлей эффективны любые инсектициды
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Alexander I. Gubin , Vladimir V. Martynov , Tatyana V. Nikulina , Natalya I. Bulysheva/zenodo

В борьбе с тлей, которая из-за раннего потепления уже пробудилась, эффективны любые инсектициды. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил агроном, биолог Михаил Воробьев. По его словам, если речь о небольших растениях, можно обойтись и без химикатов.

«Наиболее простой способ для небольших растений – обмакнуть верхушки побегов, пораженных тлей, в мыльный раствор, приготовленный из 2-3 столовых ложек мыла на литр воды. На следующий день необходимо смыть мыло», — посоветовал специалист.

Он напомнил, что тля не только высасывает сок из растений, но и переносит вирусные инфекции, которые могут погубить урожай, а также способствует появлению сажистого грибка.

Как отмечают эксперты, чтобы предотвратить появление вредителей на дачном участке, нужно выбирать устойчивые к ним сорта овощей и зелени — например, существуют виды капусты, которые меньше поражаются гусеницами, а также помидоры, которые не ест тля. Кроме того, специалисты советуют ежегодно менять места посадки культур и чередовать их. Уточняется, что такой подход нарушает циклы развития насекомых, на фоне чего риск заражения снижается.

Ранее в европейской части России впервые нашли азиатскую тлю.

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