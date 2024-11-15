Турэксперты оценили популярность all inclusive в Турции среди российских туристов

Система «все включено» в Турции остается самой популярной среди российских туристов во время разгара сезона. На втором месте по популярности – система «ультра все включено». Другие варианты питания в турецких отелях россияне за последний месяц выбрали лишь в 15% случаев, рассказал RT директор по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александр Лира.

Обсуждения возможной отмены системы «все включено» в Турции ведутся не первый год, однако на фоне спроса никаких значимых изменений нет, отметил специалист. Такую популярность на полное обслуживание он объяснил тем, что на нем туристы даже экономят, так как цены на блюда в турецких ресторанах по сравнению с прошлым годом выросли в 4-5 раз. При этом пакетные туры так значительно не подорожали.

«В результате путешественники предпочитают оставаться в отелях и не тратить лишние деньги», — пояснил Лира.

С тем, что отели на системе «все включено» — самые популярные, согласились в пресс-службе Anex Tour. Это позволяет туристам заранее рассчитать бюджет, продумать дополнительные траты, а также получить комфортный отдых в отеле, пояснили там.

При этом в компании подчеркнули, что Турция привлекает туристов не только наличием такой системы – она популярна своей природой, историей, гастрономией, шоппингом, культурой и разнообразием экскурсий.

«Система питания «все включено» пользуется популярностью именно на пляжных курортах, если турист выбирает, например, экскурсионный тур в Стамбул, то чаще всего как питание предпочтение падает на завтраки», — заключили эксперты.

Напомним, президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил об усталости от системы «все включено», из-за чего ее отмена не должна привести к снижению числа российских туристов. При этом представители отрасли в Турции неоднократно выступали за отмену системы- к примеру, перейти на вариант, когда туристы могут сами выбрать нужные им услуги.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции.