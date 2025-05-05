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В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула почти 11 тысяч пассажиров

В Испании задержка поездов из-за кражи кабеля затронула 10,7 тысяч пассажиров
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Andrea Comas/Reuters

В Испании задержали поезда из-за кражи кабеля на линии высокоскоростного сообщения. Это коснулось более 10 тысяч пассажиров, сообщил председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа в своем аккаунте в соцсети X.

«Общее число затронутых поездов составило 30, пассажиров — 10,7 тыс.», — говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на четырех разных участках линии между Мадридом и Севильей. Это привело к задержкам в железнодорожном сообщении. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в соцсети X написал, что система подверглась акту серьезного саботажа.

«Четыре кражи кабеля в разных точках в радиусе 10 км», — написал глава ведомства.

По словам Пуэнте, правоохранители уже начали расследование.

В конце апреля сообщалось, что Национальная судебная коллегия Испании засекретила материалы расследования о масштабном отключении электричества, произошедшем 28 апреля и затронувшем почти всю территорию страны. При этом отмечается, что расследование ведется с целью установить, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры страны.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Электроснабжение стабилизировали на следующий день.

Ранее в Румынии на вокзале столкнулись два поезда.

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