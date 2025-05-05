Врач объяснил значимость изобретения препарата для восстановления после инсульта

Врач Стадник: препарат для пациентов после инсульта поможет и при других болезнях

Ученые в США создали новый препарат для восстановления двигательной функции после инсульта. Причем речь идет не о симптоматическом лечении, а о воздействии на саму причину развития неврологических повреждений, а значит, это перспективная разработка, которая позволит в будущем побороть и другие заболевания, рассказал 360.ru завподстанцией скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве, организатор здравоохранения, врач высшей категории Александр Стадник.

Речь идет об уже проверенном на мышах препарате DDL-920, который является лишь одним из перспективных направлений для создания новых лекарств, отметил специалист. Он усомнился, что в ближайшее время лекарство появится в продаже.

Сама же разработка в будущем может оказаться полезной не только для восстановления нарушений мозгового кровообращения, но и для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера и прочими диагнозами, связанными с психиатрическими расстройствами, считает Стадник. Он пояснил, что DDL-920 воздействует на саму причину появления неврологических повреждений.

«Исследователи говорят, что данный препарат должен воздействовать на гаммоаминомасляную кислоту и восстанавливать утраченную частоту вот этих самых гамма-осцилляций. То есть, простым языком, мы хотим увеличить количество нейронов, увеличить качество и количество межнейронных связей, стимулировать премоторную кору», — отметил врач.

По сути, речь идет о стимуляции роста числа нейронных связей и восстановления утраченной функции за счёт того, что между ними повышается взаимодействие — это делается с помощью гамма-асцилляций, заключил специалист.

Напомним, средство, способное полностью восстанавливать двигательные функции после инсульта, разработали американские учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Препарат DDL-920 уже показал значительное восстановление двигательных функций у мышей после инсульта. Однако подчеркивается, что, хотя результаты на моделях мышей обнадеживают, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность DDL-920 для людей. Учёные планируют продолжить изучение препарата и его потенциального применения в клинической практике.

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