Врач объяснил, почему у молодых все чаще диагностируют инсульт

Infobae: инсульт все чаще выявляют у молодых людей по двум причинам

По словам невролога Себастьян Америса, число инсультов среди молодых людей увеличивается по всему миру. Однако рост показателей заболеваемости обусловлен не только факторами образа жизни, но и повышением качества диагностики. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием Infobae.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором повреждаются ткани головного мозга. В зависимости от вида инсульта в организме происходят разные процессы. Ишемический инсульт происходит в результате закупорки сосудов тромбом, когда к мозгу постепенно поступает все меньше крови. Геморрагический тип развивается в результате разрыва сосуда и кровоизлияния в ткани головного мозга, в результате чего кровоснабжение его участка прекращается резко.

По словам доктора Америса, традиционные факторы риска инсульта — высокое артериальное давление, курение, сахарный диабет и избыток холестерина в крови, действительно встречаются у молодых пациентов все чаще. Однако дополнительно рост числа выявленных случаев объясняется улучшением методов диагностики и их большей доступностью.

Невролог также подчеркнул, что частота инсультов варьируется в зависимости от экологических и социально-экономических условий разных стран, а также численности их населения, что требует дальнейших исследований. Однако современный образ жизни с высокой стрессовой нагрузкой и низкой физической активностью является общемировым «провокатором» этой опасной сосудистой патологии.

Ранее ученые назвали факторы, удваивающие риск инсульта до 50 лет.