Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создано лекарство для полного восстановления двигательных функций после инсульта

NatComms: препарат DDL-920 вернул подвижность перенесшим инсульт мышам
close
Shutterstock

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали средство, способное полностью восстанавливать двигательные функции после инсульта. Вещество под названием DDL-920 успешно испытали на мышах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Инсульт — одна из основных причин инвалидности у взрослых. Большинство пациентов не восстанавливаются полностью, а физическая реабилитация, хотя и эффективна, требует значительных усилий и времени. Сегодня не существует лекарств, которые могли бы заменить или усилить эффект реабилитации.

Исследователи изучили, как физическая реабилитация влияет на мозг после инсульта. Они обнаружили, что инсульт нарушает связи между нейронами, особенно в клетках, называемых парвальбуминовыми нейронами. Эти нейроны отвечают за генерацию гамма-осцилляций — ритмов мозга, которые координируют работу нейронных сетей, необходимых для движения.

Физическая реабилитация восстанавливает гамма-осцилляции и утраченные связи нейронов. Ученые решили найти препарат, который мог бы имитировать этот эффект.

Команда протестировала два препарата, которые стимулируют парвальбуминовые нейроны. Один из них, DDL-920, разработанный в лаборатории, показал значительное восстановление двигательных функций у мышей после инсульта.

Хотя результаты на моделях мышей обнадеживают, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность DDL-920 для людей. Ученые планируют продолжить изучение препарата и его потенциального применения в клинической практике.

Ранее в России создали платформу для восстановления речи после инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами