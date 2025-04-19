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В Петербурге курьер спас пенсионера-блокадника от мошенников

«78.ru»: в Петербурге пенсионер сохранил сбережения благодаря курьеру
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Курьер службы доставки спас петербургского пенсионера от мошенников и сообщил о преступлении в полицию. Об этом сообщает «78.ru».

С 86-летним блокадником связалась незнакомка. Женщина представилась дочерью пенсионера и сообщила, что стала виновницей ДТП, на лечение пострадавшего требовался миллион рублей. Чтобы уберечь дочь от уголовного преследования, пожилой мужчина встретился на улице с курьером и передал ему наличные.

Однако посыльный заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы, сообщив, что пожилого человека пытаются обмануть. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудник доставки спас пожилую женщину от потери сбережений из-за мошенников. Курьеру пришел заказ на доставку пакета документов из копировального центра по указанному адресу. Мужчина почувствовал неладное, когда увидел на пороге квартиры пожилую женщину. Выяснилось, что пенсионерка дожидалась «инкассатора из банка», который якобы должен был помочь ей защитить сбережения. Бдительный курьер объяснил пожилой женщине, что ее обманывают, и она не должна никому передавать деньги. Так сотрудник доставки помог москвичке сохранить 270 тысяч рублей.

Ранее женщина потеряла квартиру и 12 млн рублей из-за предложения о перерасчете пенсии.

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