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Юный актер попал в реанимацию в Петербурге после приема капсул для похудения

В Петербурге мальчик госпитализирован после приема таблеток для похудения
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге актер детской студии музыкально-драматического театра «Синяя птица» попал в реанимацию после употребления таблеток для похудения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, подросток принимал по одной капсуле препарата «Молекула». В итоге актера привезли в больницу с острым отравлением веществом психотропного воздействия. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Прошлой осенью восьмиклассницу из Петербурга госпитализировали после попытки сбросить лишний вес. По словам 14-летней школьницы, она не знала, как похудеть, но в интернете нашла рекомендации и купила «чудо-пилюли», которые якобы могли ей помочь. После того как девушка начала принимать таблетки, ее тоже госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у подростка отравление лекарственными препаратами. Взрослые не знали о том, что девушка принимает препарат. Мать обнаружила ее без сознания и сразу же обратилась к медикам.

Ранее похудевшая на «Оземпике» пенсионерка рассказала о разрушительных последствиях.

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