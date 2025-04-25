Названа лучшая активность для пожилых при проблемах с суставами

Людям старше 65 лет, у которых есть проблемы с суставами, стоит кататься на велосипеде, чтобы облегчить свое состояние. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для пожилых людей важно выполнять любые движения, чтобы обеспечить гибкость суставов и укрепить мышцы. При этом езда на велосипеде, в отличие от ходьбы или бега, не будет оказывать сильного воздействия на колени, лодыжки или бедра.

«Это занятие, включающее плавные и круговые движения, которые мобилизуют мышцы, не утомляя суставы. Такая динамика без воздействия позволяет пожилым людям оставаться активными, не испытывая боли», — добавили в сообщении.

Международная группа ученых из Австралии и Китая до этого впервые сравнила эффективность йоги и силовых упражнений для пациентов с остеоартритом коленного сустава. Остеоартрит коленного сустава поражает более 595 миллионов человек во всем мире.

В эксперименте задействовали 117 пациентов из Южной Тасмании. Участников разделили на группы йоги и силовых тренировок. Как показали тесты, оба метода одинаково хорошо снимают боль и улучшают функцию суставов. Кроме того, физическая активность уменьшила симптомы депрессии в обеих группах.

Ранее стало известно, что ухудшает восстановление после операции по замене тазобедренного сустава.