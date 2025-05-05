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Врач перечислил главные причины образования камней в желчном пузыре

Врач Парамонов: похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре
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Сергей Хатипов/VK

Генетическая предрасположенность является основной причиной возникновения камней и сладжа (песка) в желчном пузыре. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов.

«То есть с рождения у человека желчь менее текучая. Это приводит к выпадению осадка, сладжа. А чтобы образовались камни, нередко нужна точка кристаллизации. Она может возникнуть из-за инфекции — например, при заражении сальмонеллезом, тем же описторхозом», — уточнил врач.

Кроме того, этому могут способствовать недостаточное употребление воды в жарком климате, гормональные изменения при беременности, сильное похудение. К другим причинам образования камней Парамонов отнес сидячий образ жизни, лишний вес и длительное голодание (от нескольких дней).

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов до этого говорил, что желчнокаменная болезнь (ЖКБ) может возникнуть у людей, в чьем семейном анамнезе уже были подобные диагнозы. Кроме того, по его словам, в группе риска женщины, принимающие оральные контрацептивы и находящиеся на гормональной терапии, а также мужчины, принимающие препараты с эстрогенами.

Ранее врач назвал главную причину рака желчного пузыря.

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