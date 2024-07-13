Врач назвал главную причину рака желчного пузыря

Рак желчного пузыря обычно развивается на фоне запущенной желчнокаменной болезни или хронического холецистита. Об этом «Ленте.ру» рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин.

Главная причина рака желчного пузыря — это образование в нем камней. Они травмируют стенки органа, провоцируя его повреждение и появление клеток с ошибками в ДНК. При размере камней более трех сантиметров риск развития рака возрастает в десять раз, отметил врач. Также опухолям способствуют хроническое воспаление в желчном пузыре, застой желчи и заболевания поджелудочной железы. В зоне риска развития рака желчного пузыря — женщины старше 50 лет. Ученые предполагают, что это связано с гормональными изменениями.

Избыток жирной, жареной, высококалорийной пищи и недостаток клетчатки создают условия для различных видов рака. Поэтому нужно сбалансировано питаться и есть больше овощей, фруктов, зелени. Врач рекомендовал отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом и бороться с заболеваниями желчного пузыря.

«Своевременное лечение, в некоторых случаях — хирургическое удаление желчного пузыря, также поможет снизить риск развития рака. При этом следует иметь в виду, что такая операция связана с определенными рисками и сама по себе не гарантирует защиту от развития злокачественной опухоли в других отделах желчевыводящих путей», — объяснил Елкин.

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