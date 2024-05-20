Врач перечислил причины появления камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) может возникнуть у людей, в чьем семейном анамнезе уже были подобные диагнозы. Об этом в беседе с Life сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, в группе риска женщины, принимающие оральные контрацептивы и находящиеся на гормональной терапии, а также мужчины, принимающие препараты с эстрогенами.

Велик риск образования камней и у пациентов с ожирением или инсулинорезистентностью. Также ЖКБ зачастую появляется при патологиях кишечника, продолжил специалист.

«Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет. Стремительное похудение, в том числе после резекции желудка, провоцирует ослабление активного поступления холестерина из жира в кровь. В то же время нездоровые пищевые привычки также провоцируют развитие заболевания», — отметил Белоусов.

Он посоветовал срочно обратиться к гастроэнтерологу в случае, если имеется ощущение горечи во рту, особенно по утрам, мучает постоянная отрыжка, рвота не облегчает состояние, постоянно ощущается тяжесть в правом подреберье, а также если беспокоит нарушение стула.

В мае врачи Коломенской больницы спасли 40-летнюю пациентку с множественным скоплением камней в желчном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Конкременты врачи обнаружили случайно во время ультразвукового обследования, связанного с другим заболеванием. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой.

До этого врачи Краевой клинической больницы Краснодарского края №2 прооперировали пациентку с камнем в желчном пузыре размером с куриное яйцо.

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