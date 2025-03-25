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Найден способ замедлить старение организма при ожирении

Nutrients: кето-диета замедляет старение организма при ожирении на шесть лет
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medicalxpress.com

Ученые из Института Сантьяго-де-Компостела установили, что высокожировая диета с низким содержанием углеводов может обратить вспять биологическое старение, связанное с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые объяснили, что ожирение ускоряет старение на молекулярном и клеточном уровнях. В этом процессе задействованы окислительный стресс, хроническое воспаление и митохондриальная дисфункция. Измерить разницу между хронологическим и биологическим возрастом можно с помощью эпигенетических часов. Так называют анализ, который выявляет нежелательные изменения в ДНК.

В новом исследовании изучалось, можно ли замедлить биологическое старение с помощью низкокалорийной диеты, основанной на мясе, яйцах, сыре, орехах и других жирных продуктах. Такая смена питания вызывает состояние кетоза — режима обмена веществ, при котором организм получает топливо из животной пищи. Основным источником энергии становятся кетоновые тела.

В исследовании приняли участие люди с ожирением и нормальным весом. Чтобы оценить биологический возраст участников, использовались три типа эпигенетических часов. Для этого в начале, через 30 дней (период кетоза) и в конце (через 180 дней) эксперимента у испытуемых брали образцы крови.

По окончании исследования у участников с ожирением был зафиксирован значительный спад биологического возраста — на 6,1 года. Средняя потеря массы тела составила девять кг на 30-й день и 20 кг к концу эксперимента.

По словам ученых, стратегия питания с очень низким содержанием углеводов может не только помочь в снижении массы тела, но и замедлить процессы старения. Однако для понимания роли кетоновых тел в этом процессе требуется проведение дополнительных исследований с долгосрочным наблюдением и большим числом участников.

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