В России призвали сделать доступными наборы продуктов для окрошки и борща

В России необходимо сделать доступными стандартные наборы для окрошки или борща. Об этом kp.ru рассказал независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов, комментируя новость о росте «индекса окрошки».

Он подчеркнул, что в наборе для приготовления этих блюд не существует деления на низкий, средний и премиальный ценовой сегмент.

«И вообще, стыдно, что у нас не могут определиться, сколько стране нужно таких базовых продуктов, чтобы их хватало и они не дорожали так резко. Стандартные наборы для окрошки, для борща — они должны быть доступны», — подчеркнул Анфиногенов.

3 мая аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщал, что «индекс окрошки» в России вырос на 14%, больше всего подорожал картофель. В ходе исследования выяснилось, что россияне стали чаще выбирать для блюда более дорогие товары, что сказывается на итоговой стоимости блюда. В регионах чек увеличился в среднем на 14%, а в столице он сейчас составляет 855 руб. Это на 12% больше аналогичного показателя за 2024 год.

Ранее врач рассказала, что нельзя добавлять в окрошку при проблемах с ЖКТ.