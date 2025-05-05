Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали сделать доступными наборы продуктов для окрошки и борща

Специалист Анфиногенов призвал сделать доступными наборы продуктов для окрошки
close
Shutterstock

В России необходимо сделать доступными стандартные наборы для окрошки или борща. Об этом kp.ru рассказал независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов, комментируя новость о росте «индекса окрошки».

Он подчеркнул, что в наборе для приготовления этих блюд не существует деления на низкий, средний и премиальный ценовой сегмент.

«И вообще, стыдно, что у нас не могут определиться, сколько стране нужно таких базовых продуктов, чтобы их хватало и они не дорожали так резко. Стандартные наборы для окрошки, для борща — они должны быть доступны», — подчеркнул Анфиногенов.

3 мая аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщал, что «индекс окрошки» в России вырос на 14%, больше всего подорожал картофель. В ходе исследования выяснилось, что россияне стали чаще выбирать для блюда более дорогие товары, что сказывается на итоговой стоимости блюда. В регионах чек увеличился в среднем на 14%, а в столице он сейчас составляет 855 руб. Это на 12% больше аналогичного показателя за 2024 год.

Ранее врач рассказала, что нельзя добавлять в окрошку при проблемах с ЖКТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами