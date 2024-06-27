Врач рассказала, что нельзя добавлять в окрошку при проблемах с ЖКТ

При проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) в окрошку не следует добавлять горчицу, хрен и зеленый лук. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова. Также специалист рассказала, как сделать блюдо более диетическим, не испортив при этом вкус.

«Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку. Используйте не майонез, а сметану. При традиционном приготовлении на квасе, выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара», — посоветовала Чиркова.

Она добавила, что полезность окрошки зависит не только от способа ее приготовления, но и от свежести продуктов.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала в жару включить в рацион питания продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузку на пищеварительный тракт. К ним относятся молочные белки, например творог и сыр, кисломолочные продукты, рыба и нежирные сорта мяса, а также овощи и фрукты.

Ранее диетолог раскрыла, какая окрошка полезнее — на кефире или на квасе.