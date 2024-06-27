Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, что нельзя добавлять в окрошку при проблемах с ЖКТ

Врач Чиркова: при проблемах с ЖКТ в окрошку нельзя добавлять зеленый лук

close
100%
Shutterstock

При проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) в окрошку не следует добавлять горчицу, хрен и зеленый лук. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова. Также специалист рассказала, как сделать блюдо более диетическим, не испортив при этом вкус.

«Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку. Используйте не майонез, а сметану. При традиционном приготовлении на квасе, выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара», — посоветовала Чиркова.

Она добавила, что полезность окрошки зависит не только от способа ее приготовления, но и от свежести продуктов.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала в жару включить в рацион питания продукты, которые легко перевариваются и не дают нагрузку на пищеварительный тракт. К ним относятся молочные белки, например творог и сыр, кисломолочные продукты, рыба и нежирные сорта мяса, а также овощи и фрукты.

Ранее диетолог раскрыла, какая окрошка полезнее — на кефире или на квасе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами