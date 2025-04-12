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В Британии заключенный ошпарил маслом сотрудников тюрьмы

В Британии осужденный по делу о теракте ошпарил маслом трех сотрудников тюрьмы
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Хашим Абеди, осужденный по делу о теракте в Манчестере в 2017 году, совершил нападение на сотрудников тюрьмы в графстве Дарем, нанеся им тяжелые травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает британский профсоюз работников пенитенциарной системы POA, 12 апреля Абеди неожиданно напал на сотрудников, облив их горячим маслом, после чего нанес им удары самодельным оружием.

Трое сотрудников получили серьезные ранения, включая ожоги и ножевые ранения. Двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь. Один из них был доставлен вертолетом в университетскую больницу Джеймса Кука в Мидлсбро с ранениями лица и горла, где прошел экстренную операцию.

Вечером 22 мая 2017 года в комплексе «Манчестер-Арена» после выступления певицы Арианы Гранде произошел теракт, в результате которого более 100 человек получили ранения. Подрыв совершил террорист-смертник Салман Абеди. Младший брат исполнителя, Хашим, также был признан причастным к этому преступлению. Он был экстрадирован из Ливии в Великобританию и позже приговорен к 24 пожизненным срокам.

До этого в Нижегородской области один заключенный ранил другого самодельным оружием на территории колонии.

Ранее в Иркутске юноша с ножом оскорбил полицейского и напал на него.

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