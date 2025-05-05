На Камчатке погода помешала трем рейсам вылететь из аэропорта

Три рейса из аэропорта Елизово на Камчатке были отложены из-за погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно расписанию воздушной гавани, был задержан один рейс в село Усть-Хайрюзово и еще два — в село Соболево.

Как отмечает агентство, на юге Камчатского края сейчас действует циклон. Он принес в регион порывистый ветер и дождь.

Накануне научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в пяти регионах РФ ожидаются сильные дожди. Эксперт уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По его словам, в начале этой недели на Кубани и в Ставрополье пройдут интенсивные дожди, но при этом температура будет комфортной. В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, и порывы ветра составят до 22 м/с. А в Сибирском федеральном округе, особенно в Тыве, осадки выпадут не только в виде дождя, но и в виде снега.

Ранее в Петропавловске-Камчатском за два дня снега выпало больше, чем за всю зиму.