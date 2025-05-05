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В Швейцарии оштрафовали плюнувшего на табличку посольства России

Blick: в Швейцарии оштрафовали юриста, который плюнул на табличку посольства РФ
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Global Look Press

Швейцарского юриста, который плюнул на табличку на воротах здания консульского отдела российского посольства в Берне, оштрафовали на 6,9 тыс. швейцарских франков ($8,3 тыс.). Об этом сообщает издание Blick.

Инцидент произошел в конце февраля прошлого года. Юрист предприятия, которое связано связанного со швейцарским правительством, вечером вышел на пробежку и, поравнявшись со зданием консульского отдела посольства РФ, плюнул в табличку с названием ведомства. Тем самым швейцарец выразил протест из-за позиции правительства по конфликту на Украине.

Прокуратура признала мужчину в нападении на иностранный государственный символ и оштрафовала на 6,9 тыс. швейцарских франков ($8,3 тыс.).

31 марта сообщалось, что Швейцарии открыли дело против воюющих на стороне Украины наемников.

Ранее почти 31 тысяча украинцев потеряли статус беженца в Швейцарии.

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