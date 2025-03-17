Почти 31 тысяча украинцев потеряла статус беженца в Швейцарии

В Швейцарии более 30 918 украинцев потеряли статус беженца

Почти 31 тысяча граждан Украины потеряли специальный статус S в Швейцарии. Об этом сообщил Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM) в соцсети X.

Статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.

«Понедельник, 17 марта — текущие цифры программы по Украине: 68 254 человека с активным статусом S (разница с 03.03.25: +133), 30 918 человек лишились статуса S (+199)», — говорится в сообщении.

В январе газета SonntagsZeitung сообщала, что власти страны ужесточили доступ к защите для украинских беженцев.

По данным издания, если в 2022 году одобрение на получение защитного статуса S получали 99% запросов от беженцев с Украины, то в 2023-м этот показатель упал до 95%. При этом в прошлом году одобрение получили только 87% заявок.

В 2025 году на процедуру оформления стало уходить 80 дней вместо 15-20 суток.

Ранее в ФРГ потребовали справедливого распределения беженцев с Украины в ЕС.