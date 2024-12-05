Якутский адвокат лишился своего статуса после того, как обматерил секретаря суда

Якутского адвоката Михаила Яковлева лишили статуса на пять лет за пьяную перепалку с секретарем судебного заседания. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел, когда Яковлеву позвонила секретарь судебного заседания. Она хотела предупредить юриста, что его подзащитному назначили дату избрания меры пресечения, но, судя по стенограмме разговора, Яковлев был пьян и заявлял, что ему нужно опохмелиться. Также он назвал ведущего дело судью Денисенко хохлом, а самого секретаря обматерил.

Секретарь решила, что дальнейший разговор смысла не имеет, положила трубку и рассказала о беседе начальству. На Яковлева открыли дисциплинарное дело.

Позже адвокат объяснил, что произошла ошибка, и на самом деле в день звонка он спал, а трубку взял его друг, который и обматерил судью. Сам Яковлев ничего против судьи не имеет, ведь их дети ходили в один детский сад.

Сам друг адвоката подтвердил его слова. Мужчина отметил, что он пришел в номер к Яковлеву, где были еще два человека, которые выпивали. Сам адвокат спал. Телефон юриста постоянно звонил и его хотели выключить, но перепутали кнопки и нажали на ответ. На том конце трубки начали говорить про суд, упомянули украинскую фамилию, а также статьи УК, касающиеся половой неприкосновенности. Друг не выдержал и что-то сказал в ответ, но что — не помнит.

Адвокат попросил провести фоноскопическую экспертизу, которая доказала бы, что это не он оскорблял судью, но в историю про друга не поверили и лишили Яковлева статуса адвоката на пять лет.

В разговоре с Baza Яковлев сообщил, что ни о чем не жалеет, а после лишения статуса он ушел в бизнес.

Ранее стало известно, что автор доносов на звезд Бородин лишился статуса адвоката, но пока не знает об этом.